Sensação da Copinha trabalha bem dentro e fora de campo

Atualmente, o Ibrachina FC disputa campeonatos nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, destacando-se também por negociar jogadores com grandes clubes do Brasil.

O sucesso dentro de campo é reflexo do trabalho sólido realizado fora dele.

Com total compromisso com a legislação esportiva e responsável pela formação de jovens talentos, o clube possui o Certificado de Clube Formador e já desempenha um papel relevante na indústria do futebol brasileiro.

Entre as negociações recentes, estão os atacantes Riquelme, de 15 anos, que assinou contrato de três temporadas com o Palmeiras, e Cauã, de 14 anos, que se transferiu para o Corinthians Além disso, o Ibrachina já negociou outros atletas com clubes do exterior.

Além de formar jogadores, o Ibrachina FC também se destaca pelos resultados esportivos. Nesta segunda-feira (13), o clube garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior - a Copinha 2025 - ao vencer o Barra por 2 a 0. O jogo foi realizado na Ibrachina Arena, localizada na Mooca, Zona Leste de São Paulo, que é uma das sedes da competição.

Participando da Copinha pela terceira vez, o Ibrachina FC alcançou a fase eliminatória em todas as edições disputadas até agora, consolidando-se como uma das promessas do futebol brasileiro.