O que pode acontecer com joia do futebol alemão em possível fraude de idade

"Consegui um certificado de nascimento falso para ele em Yaoundé. Depois, fui à embaixada, tirei um passaporte para ele e o trouxe para a Alemanha como meu filho. Ele nasceu, de fato, em 19 de julho de 2000. Alteramos sua idade para quatro anos a menos. Agora, consta que ele nasceu em 20 de novembro de 2004", detalhou.

Até o momento, nem a FIFA nem a UEFA se manifestaram sobre a suposta irregularidade na idade de Moukoko. O jogador também não se pronunciou publicamente. No entanto, diante das revelações de Joseph Moukoko, é provável que o caso seja investigado pelas entidades.

O que pode acontecer com Youssoufa se a fraude for comprovada?

Se a adulteração de idade de Youssoufa for comprovada, sua carreira pode ser profundamente impactada. Especialistas consultados pelo portal Lei em Campo afirmam que o jogador pode enfrentar uma suspensão severa, embora descartem punições para o Borussia Dortmund e o Nice.

"O atleta, além de eventualmente responder na esfera criminal, tende a ser punido com um longo período de suspensão devido à adulteração da idade na esfera desportiva. Não me parece que os clubes possam sofrer qualquer sanção, pois são vítimas da situação, com base nas informações disponíveis. As competições em que o atleta participou também não correm risco de anulação, devido ao princípio da pró-competição, que garante a estabilidade dos torneios", explica o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

"No caso em questão, tanto o Borussia Dortmund quanto o Nice são vítimas da falsificação, já que é responsabilidade do atleta apresentar documentação original. Cada país tem regras específicas, mas, no âmbito da FIFA e do seu Código Disciplinar, o atleta pode ser suspenso por, no mínimo, seis partidas, podendo ficar até um ano afastado dos gramados", acrescenta Matheus Laupman, advogado especialista em direito desportivo.