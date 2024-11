FIFA suspende processos em curso para jogadores que rescindiram contratos

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo consideram que tomar essa medida, a FIFA busca se proteger de eventuais problemas jurídicos.

"Esse é um efeito natural e esperado do Caso Diarra. Se tivesse mantido a disputa, o risco jurídico da FIFA seria grande. A verdade é que o sistema de transferência vai ter que ser discutido e definido o quanto antes para voltar a funcionar com normalidade e segurança jurídica", afirma o advogado desportivo, jornalista e colunista do UOL Andrei Kampff.

"Com a suspensão anunciada, a FIFA tenta se prevenir de riscos futuros, decorrentes da posição adotada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia na decisão do Caso Diarra. Todavia, é importante lembrar que esses riscos de eventual responsabilidade seguirão pairando sobre a entidade maior do futebol em relação a todos os jogadores/clubes que tiveram que pagar indenizações ou enfrentaram sanções disciplinares com base no artigo 17 nos últimos anos. Seria o 'efeito cascata' do caso Diarra", avalia Pedro Cirne Lima, advogado especialista em contratos e direito desportivo.

A FIFA, que convidou diversos stakeholders do futebol para discutir a atualização das regulamentações, alerta que a suspensão dos procedimentos disciplinares não exclui sanções futuras.

Entenda o 'Caso Diarra'

Em 2014, Lassana Diarra, ex-volante do Real Madrid, Chelsea e PSG, teve seu contrato rescindido pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, quando ainda tinha mais um ano de vínculo. O jogador não reconheceu a rescisão, mas, mesmo assim, foi condenado a pagar uma indenização.