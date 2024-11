Dia 20: é preciso ouvir o recado de Mandela para a CBF, Conmebol e FIFA

"Se há uma lição que podemos aprender com a luta contra o racismo, tanto em nosso país como no seu, é que o racismo precisa ser conscientemente combatido, e não discretamente tolerado"

A frase de Nelson Mandela, líder sul-africano perseguido por brancos e que se tornou presidente da Africa do Sul, precisa ser repetida e entendida. A luta contra o preconceito exige uma atitude ativa de todos, inclusive do esporte.

Dados do Observatório do Racismo no Futebol, do meu amigo Marcelo Carvalho, mostram que o racismo continua presente no futebol brasileiro. O relatório sobre 2023 aponta um crescimento de 40% em relação a 2022. Marcelo acredita que "os números mostram que jogadores e torcidas estão mais atentas aos casos de racismo. Antes, a gente silenciava. Agora, temos voz". Ou seja, as pessoas estão denunciando mais.