Pelo direito das mulheres afegãs de jogar futebol: basta um sim da FIFA

Nas olimpíadas de Paris, a B-Girl Manizha Talash, do Time de Refugiados, pediu liberdade para as mulheres no Afeganistão e foi punida pelo Comitê Olímpico Internacional!

Manizha , de 21 anos, fugiu do Afeganistão em 2021 devido ao regime talibã que proíbe mulheres de praticar esporte e dança. Ela encontrou refúgio na Espanha. A dançarina conseguiu participar dos jogos através do avanço do esporte em criar uma equipe para refugiados e também pela cota da universalidade, já que a inscrição da B-girl do Afeganistão não foi concluída a tempo.

Durante a apresentação no breaking, Talash usou um traje com a mensagem: "Libertem as mulheres afegãs". A ação violou as regras da Federação Internacional de Dança Esportiva (IDF), responsável pelo breaking nos Jogos Olímpicos, e também a Regra 50 da Carta Olímpica, que trata da neutralidade esportiva.

Agora, a própria Carta Olímpica traz a proteção de direitos humanos como um compromisso inegociável. Poderia o COI, então, em nome da neutralidade política punir a competidora?

O esporte tem um papel importante na proteção de direitos humanos.

ONU, esporte e direitos humanos