STF proíbe publicidade para crianças e limita apostas de Bets. E agora?

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo afirmam que as apostas esportivas se tornaram um problema social no Brasil, e que diante disso é necessário um debate intenso sobre o tema bem como uma melhor regulamentação do setor.

"A Lei das apostas desportivas foi aprovada sem maiores debates sobre as consequências na 'saúde pública' da sociedade. Em meio a tantas injustiças sociais que assolam o país, com escassez de recursos à população, bem como ao alto nível de desemprego, foi criada uma falsa 'premissa' de dinheiro fácil, levando àqueles com maior vulnerabilidade a apostarem seu parco dinheiro em apostas esportivas, criando uma certa 'dependência' psicológica normalmente presente nos jogos de azar. Não é por acaso que os bingos foram banidos e os cassinos são proibidos no Brasil", afirma o advogado desportivo Leonardo Laporta.

"Porém, o interesse da União na arrecadação de parte desse valor se sobrepôs à preocupação de uma educação social sobre uso irrestrito e indistinto desse novo mal que está ocasionando sérios problemas no âmbito familiar de vários brasileiros, com consequências em vários setores da sociedade, como supermercados e bens de consumo, atingindo, inclusive, as entidades religiosas que também estão percebendo a diminuição dos dízimos e doações. Se faz urgente e extremamente necessário um debate mais intenso sobre o tema e uma melhor regulamentação da matéria", acrescenta.

Leandro Pamplona, advogado especialista em direito desportivo, entende que a vedação de utilização de recursos de programa sociais para apostas é algo crítico do ponto de vista jurídico e prático.

"É possível identificar se o valor é proveniente de programas sociais desde que haja o cruzamento de dados com informações do governo sobre o CPF. Porém, se o valor for transferido para outra conta ou outro CPF, complica. Esse é o ponto de vista prático. Agora adentramos no ponto de vista jurídico, no caso em espécie, temos uma restrição a um direito fundamental, que é o lazer. Quando falamos em direitos fundamentais, a conversa ganha outro contorno. É complexo o governo dar o dinheiro e querer dizer no que é possível o cidadão gastar. Não se trata de ser a favor ou contra, mas sim sobre a constitucionalidade da restrição. Não pode apostar, mas pode fazer empréstimo consignado pra pagar em quatro anos e aumentar seu grau de endividamento? Não pode apostar, mas pode comprar bebida alcoólica, fast food, cigarro, enfim...a questão é bastante complexa", pondera.

"Acredito que não há menor discussão sobre a questão da publicidade quanto a crianças e adolescentes. Inclusive, na televisão, não tenho visto propagandas voltadas para esse público. Mesmo assim, a visão do ministro Fux é que o atual cenário é de proteção insuficiente", avalia Pamplona.