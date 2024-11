Julgamento de Gabigol no CAS pode atrapalhar novo contrato do jogador?

"A punição do Gabigol certamente vai impactar em sua relação com o Cruzeiro ou outro clube. Se ao final do julgamento o CAS entender por não dar provimento ao recurso, o atleta terá de cumprir a punição dos dois anos, descontados o que já foi cumprido entre a decisão inicial (TJD/AD) e o efeito suspensivo da Corte, o que chamamos de detração. O Cruzeiro deverá se prevenir de forma contratual para caso isso ocorra com uma hipótese de rescisão amigável por exemplo. Geralmente os contratos já dispõe rescisão ou suspensão em caso de doping, o que pode levar também a uma justa causa e todas as questões trabalhistas. Entendo que o otimismo do Cruzeiro foi pelo fato do julgamento em primeira instância ter sido muito equilibrado com a diferença de um voto para condenação, o que pode pesar para se reverter no CAS", afirma.

"A condenação por doping de Gabigol pode impactar sua atuação para um novo clube. Gabigol foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping, se a decisão não estiver sob efeito suspensivo, a condenação pode afetar sua elegibilidade para atuar por outro clube durante o período da pena. Além disso, pode haver hesitação em contratar jogadores com histórico de doping devido a possíveis repercussões legais e de imagem", diz Ana Mizutori, advogada especialista em direito desportivo.

Gabigol foi punido inicialmente, em fevereiro deste ano, por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) por fraude em um exame surpresa. A punição começou retroativamente, a partir do dia do exame no Ninho do Urubu, em 8 de abril de 2023.

O jogador defende que não houve fraude ao exame antidoping. A punição ocorreu porque Gabigol se recusou a ser testado no momento em que os oficiais estavam colhendo as amostras. Ele foi testado no mesmo dia e o exame teve resultados normais.

Gabigol cumpriu pouco mais de um mês de punição antes de conseguir o efeito suspensivo do CAS, no final de abril desse ano. Depois, voltou ao dia a dia do Flamengo normalmente, mas mesmo assim ficou sem espaço com o técnico Tite.

Ou seja, o atleta teria que cumprir ainda cerca de um ano de suspensão se a pena for confirmada.