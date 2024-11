Juíza permite que crianças a partir de 12 anos tenham vínculo com clubes

"A nova legislação cuidou de estabelecer os limites para a formação esportiva em cada faixa etária e de assegurar que o vínculo esportivo seja acompanhado pelas necessárias garantias de proteção ao desenvolvimento físico, psicológico e social do adolescente", destacou a magistrada na decisão.

Decisão traz impactos para outros clubes?

"Embora a decisão seja ainda de primeira instância da Justiça do Trabalho, a magistrada reconheceu que os atletas de futebol a partir dos 12 anos podem ser inscritos nas federações esportivas (federados) para participar de competições, desde que cumpridas as restrições legais sobre a proteção de menores, ressaltando-se que 'federar' o jogador menor de 12 anos não significa contrair com ele um contrato de formação, que somente pode ocorrer a partir dos 14 anos, tampouco um contrato especial de trabalho esportivo, autorizado apenas aos 16 anos.

Com essas regras de proteção, mantém-se o trabalho somente a partir dos 14 anos para os atletas menores, reforça-se os mecanismos de solidariedade para os clubes e resguarda-se o princípio da proteção integral no trabalho de atletas menores", explica o advogado Rafael Teixeira Ramos, especialista em direito desportivo e trabalhista.

"A decisão representa um marco positivo ao afirmar e reforçar as disposições da Lei Geral do Esporte, servindo de precedente para essa ampliação de oportunidades para adolescentes, abrangendo até aspectos de maior inclusão social por meio de novos caminhos para o desenvolvimento e integração através do esporte. Ela marca uma mudança importante ao reconhecer o valor formativo do esporte como um direito cultural e educativo, alinhado com os valores da Constituição Federal. Essa abordagem promove o esporte como ferramenta para o desenvolvimento social, físico e psicológico dos jovens atletas, além de conferir maior segurança jurídica na interpretação do novo texto legal tanto para os clubes como para os atletas, abrangendo tanto seus direitos quanto seus deveres", afirma Ana Mizutori, advogada especializada em direito desportivo.

Nos últimos anos, um clube vem chamando a atenção no futebol brasileiro em competições de base. Fundado em 2020 a partir de um projeto social, o Ibrachina FC é considerado hoje um dos principais formadores de atletas. Henrique Law, presidente do Ibrachina FC, ressaltou que o clube está em conformidade com todas as legislações, prezando por uma relação saudável e bem-estar das futuras promessas.

"Nós, no Ibrachina, temos uma equipe jurídica capacitada, que tem o compromisso de estar permanentemente atualizada. A Lei Geral do Esporte, de 2023, traz questões importantes e, obviamente, é objeto de análise do nosso departamento para estarmos em conformidade nessas questões, principalmente as que envolvem atletas menores de idade. Trabalhar com contrato de formação de acordo com a lei é algo fundamental para o nosso clube", conta.