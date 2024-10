Governo quer Peñarol x Botafogo com torcida única. Entenda regulamento

O ministro do Interior do Uruguai, Nicolás Martinelli, enviou um ofício à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) pedindo para que o jogo entre Peñarol e Botafogo, na próxima quarta-feira (30), no Campeón del Siglo, pela semifinal da Libertadores, seja realizado com torcida única por "razões de segurança".

Em uma postagem no X (antigo Twitter), o ministro citou como uma das razões para a decisão "análises da Polícia Nacional depois dos episódios de violência ocorridos no Rio de Janeiro antes do jogo de ida". Ele afirmou também que a medida visa "evitar novos distúrbios entre os adeptos de ambas as equipes".

"Diante dos incidentes violentos no Rio de Janeiro, durante o jogo de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir a entrada de torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo para a partida de volta, em Montevidéu. Essa medida tem como objetivo evitar possíveis represálias que possam desencadear novos distúrbios entre as torcidas. O Ministério do Interior reafirma seu compromisso com a segurança em eventos públicos e tomará todas as medidas necessárias para que o evento transcorra sem incidentes", escreveu Nicolás Martinelli.