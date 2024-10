As conquistas de Vini Jr em 2024 são maiores do que a Bola de Ouro

O adjetivo "Inacreditável" subiu aos tópicos mais comentados do X antes mesmo da premiação do Bola de Ouro começar. A indignação se referia a informação de que Vini Jr não viajaria para acompanhar a cerimônia da premiação porque o Real já sabia que ele não seria o vencedor. A confirmação do prêmio para Rodri veio logo depois, o que só aumentou a irritação virtual e clareou uma certeza: o futebol ainda se incomoda com a luta contra o preconceito.

A decisão contrariou uma convicção da maioria que acompanha o futebol, a de que ninguém jogou mias do que o brasileiro na temporada.

Com a escolha por Rodri do Manchester City - que surpreendeu até a imprensa inglesa e espanhola - muitos se perguntam: se Vini fosse branco e europeu o prêmio seria dele?