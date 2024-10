Caso de Paquetá será julgado em março de 2025: o que pode acontecer?

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", escreveu o jogador em suas redes sociais logo após a confirmação da denúncia.

Nos siga nas redes sociais: @leiemcampo

Seja especialista estudando com renomados profissionais, experientes e atuantes na indústria do esporte, e que representam diversos players que compõem o setor: Pós-graduação Lei em Campo/Verbo em Direito Desportivo - Inscreva-se!

De acordo com o jornal 'The Sun', o meia Lucas Paquetá, do West Ham, deverá ter uma audiência em março de 2025, perante a Federação de Futebol da Inglaterra (FA), sobre a denúncia por suposto envolvimento em apostas esportivas ao receber deliberadamente cartões amarelos em quatro partidas da Premier League.

Ainda segundo o veículo, o jogador brasileiro enfrenta duas novas acusações em seu processo. Paquetá foi acusado pela FA de obstruir a investigação por não entregar seu celular antigo.

O Lei em Campo consultou os advogados Carlos Henrique Ramos e Matheus Laupman, ambos especialistas em direito desportivo, para esclarecer os principais pontos da denúncia e analisar o cenário envolvendo Paquetá.