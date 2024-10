Copa do Mundo de 27 vai mudando realidade do futebol feminino no Brasil

Desde o último dia 26, a Fifa está realizando visitas às 12 cidades sedes pré-selecionadas para abrigar partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Na sexta-feira passada, 4 de outubro, foi a vez do Estádio Olímpico do Pará, popularmente conhecido como Mangueirão, receber a comitiva da entidade máxima do futebol.

O Mangueirão foi completamente reformado nos últimos dois anos para se adequar ao padrão exigido por entidades internacionais - em setembro de 2023 o estádio recebeu o jogo entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em Belém, foram analisadas as condições do estádio para receber as partidas do mundial, além da infraestrutura da cidade em serviços, transporte, estrutura do aeroporto, hospitalidade e outros.

O processo de escolha também levará em consideração o legado que será deixado para o futebol feminino local após a Copa do Mundo de 2027. Essa também é uma preocupação da Federação Paraense de Futebol (FPF), que está promovendo um alto investimento na modalidade nos últimos anos. Com o apoio do governo do Pará, a quantidade de jogos femininos no estado saltou de 35 em 2021 para mais de 200 no ano de 2024.