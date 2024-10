Evento discutiu esporte, gestão e direito com grandes nomes do mercado

"O evento foi espetacular, muito amplo em termos de temática, muito profundo em termos da qualidade de palestrantes, e gratificante do ponto de vista de quem está promovendo. Foi muito enriquecedor, mais uma vez uma enriquecedora experiência. E com relação ao painel, foi muito interessante o compartilhamento, especialmente das experiências que nós temos de dois ex-corregedores da Justiça do Trabalho, que é o ministro Sérgio Pinto Martins e a desembargadora Ana Paula Lockeman, cada um com seu ponto de vista e sempre fazendo a justiça em primeiro lugar. Ver, compartilhar e viver essas experiências é realmente muito bom", declarou Terence Zveiter, presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD) e um dos participantes do painel "SAF e seus reflexos jurídicos".

Um dos painéis realizados na COB Expo 2024 trouxe o exemplo do Ibrachina FC como ponto central. Sob o tema "Clube formador com certificação da CBF e FPF - desafios, oportunidades e perspectivas", Henrique Law compartilhou, juntamente do Ministro Guilherme Caputo, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), experiências à frente do clube criado em 2020 e que hoje é uma das principais potencias das categorias de base do futebol brasileiro.

"Nós, do Ibrachina FC, acreditamos que todo avanço no esporte e na vida vem através do conhecimento. Um evento como esse do COB é uma fonte de conhecimento. Um espaço no qual a academia, especialistas e o mundo do esporte estarão juntos para trocar reflexões e avançar em políticas de boas práticas para o esporte", pontuou Henrique Law, presidente do Ibrachina FC.

Outro destaque do evento foi o painel "Leis de Regulamentação e Prevenção à Manipulação Esportiva", que contou com as participações de Paulo Feuz, vice-presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD); Ana Paula Oliveira, instrutora técnica de arbitragem da FIFA e Conmebol; Luís Otávio Veríssimo Teixeira, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD); e Luciano Andrade, do STJD.

A COB Expo 2024 recebeu ainda uma sessão itinerante do Pleno do STJD.

"A COB Expo 2024 foi um grande encontro de todos os esportes. Foi um evento coroado de êxito, que fortalece a imagem do Movimento Olímpico Brasileiro e consolida o COB na realização de eventos que trazem o debate para o crescimento de todo o esporte olímpico nacional. Reunimos pessoas apaixonadas pelo esporte juntas na construção de um esporte olímpico brasileiro cada vez mais forte. Tivemos presentes todas as confederações olímpicas com suas ativações das modalidades, a indústria esportiva, e um grande número de alunos de escolas públicas, que puderam vivenciar o esporte de maneira lúdica e prazerosa. O Movimento Olímpico pode contribuir, e muito, com seus valores e histórias de superação, para uma sociedade melhor. Esse é o objetivo da COB Expo", disse Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.