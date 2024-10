Guerras no mundo escancaram falta de compromisso do esporte com a paz.

A Guerra no Oriente Médio assusta o mundo, assim como a Guerra na Ucrânia e em tantos cantos do mundo nos expõe ao absurdo. Diante da derrota da humanidade, não existem soluções mágicas. Caminhos encontrados pelo esporte para se posicionar contra a Rússia e provocar pressão interna na tentativa de ajudar a acabar com as bombas são inéditos e atingem não só o país, como entidades associativas e atletas. Mas até agora, pouco se vê do esporte se posicionando a respeito da guerra no Oriente Médio.

Lembrei de voltar a esse tema por aqui depois de ver a foto dos amigos Regis Rosing, Cláudio Marques e Antônio Gil com o ex-líder do grupo extremista Hesbollah. Eles foram a única equipe do ocidente a conseguir uma entrevista pessoalmente com Hassan Nasseralah, morto recentemente em bombardeio israelense. Foram para fazer reportagens sobre e esporte e voltaram com uma matéria para o Fantástico que repercutiu no mundo.

Esporte não se separa da vida.