STF deve julgar futuro de Ednaldo na CBF hoje. O que pode acontecer?

O que está em julgamento?

Segundo a advogada especializada em direito desportivo, Fernanda Soares, o que está sendo discutido é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). A discussão gira em torno da interpretação de alguns artigos da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte. O objetivo é definir se o Poder Judiciário pode interferir em questões internas das entidades esportivas e se o Ministério Público tem legitimidade para firmar acordos (TACs) relacionados à prestação de serviços no esporte.

"O que está se julgando não é um recurso da decisão do TJ-RJ, mas uma ação independente; é uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI). Em resumo, o que vai ser debatido é a interpretação de alguns artigos da Lei Pele que ainda estão em vigor e de alguns artigos da nova Lei Geral do Esporte. Esses artigos vão falar, dentre outros, sobre autonomia desportiva pra discutir sobre a não intervenção do Poder Judiciário em questões interna corporis das entidades esportivas e sobre a legitimidade do Ministério Público para celebrar os termos de ajustamento de conduta, os TACs, que falem sobre a prestação do serviço ao consumidor da atividade esportiva", explica.

Ednaldo Rodrigues pode deixar a presidência da CBF?

De acordo com a advogada, se o STF entender que a prática esportiva tem interesse social e que o Ministério Público pode atuar nesse contexto, Ednaldo Rodrigues permanecerá na presidência. No entanto, se o STF decidir o contrário, a decisão do TJ-RJ será restabelecida, afastando Ednaldo e convocando novas eleições.

O advogado Carlos Henrique Ramos também vê a possibilidade, em tese, de Ednaldo Rodrigues deixar o comando da CBF. No entanto, ele considera isso improvável, já que o STF tem reforçado a autonomia das entidades desportivas e o papel do Ministério Público em acordos com essas entidades. Além disso, a decisão já tomada tende a ser confirmada para evitar insegurança jurídica.