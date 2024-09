Contrato que fala em 'estupro acidental' escancara omissão de todos

Esporte não está livre desse crime

Basta dar um Google. Aparecem denúncias de abuso a e violência praticada por pessoas do esporte, técnicos, médicos e atletas.

A realidade é triste e condenável: a maioria das entidades esportivas que trabalham com com esporte no Brasil não tem um programa específico de atendimento e aconselhamento para as vítimas, que ajude na conscientização, denúncia e combate a crimes de assédio e violência sexual. Nem de conscientização geral.

Existem dispositivos legais para se punir esse tipo de crime. Também no universo esportivo. A Lei Joanna Maranhão e a Lei Pelé avançaram nessa questão. Mas a prevenção é sempre o caminho mais saudável.

Entidades esportivas precisam agir

As entidades esportivas, como clubes e federações, precisam agir. O discurso de que a responsabilidade de combater esse tipo de crime é do estado me parece mais um dos exemplos da falta de responsabilidade social de alguns de nossos dirigentes.