Em dia de #NFL, Packers poderia ser modelo de gestão e governança para SAF?

Em recente artigo publicado no Lei em Campo, os especialistas José Sarkis Arakelian, doutor em estratégias de marketing, e José Luis Camargo, advogado e conselheiro de administração, abordaram o tema.

"O Green Bay fez a massificação de seus acionistas em diversas rodadas diferentes de capitalização. Os clubes associativos brasileiros de massa poderiam seguir o modelo do Green Bay ao criarem uma SAF (que também não distribui lucro e tem restrição de venda das ações) e captar recursos com seus torcedores que teriam participação minoritária na SAF. Os clubes associativos continuariam controlando a SAF, mas com uma governança mais profissional do que no clube associativo e com novos recursos para investimentos", avalia José Luis Camargo Jr.

José Sarkis cita como exemplo a atual "vaquinha" proposta pela torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, para pagamento da Neo Química Arena.

"Será que não seria ainda mais interessante que estes recursos fossem utilizados para o início do processo de compra de ações de uma 'SAF do povo' como o Green Bay, garantindo assim inclusive o estabelecimento de todo o processo de governança ao clube? O clube associativo continuaria controlador da 'SAF do povo', mas os torcedores teriam ações - e não um mero comprovante do pix de uma doação", pondera.

O modelo de gestão dos Green Bay Packers, com sua propriedade compartilhada e foco na sustentabilidade, oferece algumas lições importantes para as SAFs no Brasil. Embora a implementação de um modelo idêntico seja difícil devido às diferenças culturais e financeiras, a ideia de uma governança mais transparente e focada no longo prazo pode servir como inspiração para uma nova era de gestão no futebol brasileiro.

