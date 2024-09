Lesão de Pedro deve gerar indenização ao Flamengo

O Flamengo deve receber uma indenização pela lesão sofrida por Pedro durante treinos com a seleção brasileira. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino realizado nesta quarta (4) e não atuará mais neste ano. Com a confirmação da grave lesão, o jogador foi automaticamente cortado dos jogos contra o Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Agora, o Flamengo irá acionar a FIFA para ser indenizado financeiramente pela lesão sofrida por Pedro, via Programa de Proteção de Clubes (The FIFA Club Protection Programme).

"O Programa de Proteção aos Clubes da FIFA prevê o pagamento de uma indenização ao clube empregador do atleta lesionado durante um período oficial de convocação, permanecendo, contudo, a obrigação já retratada do clube de pagar o salário do atleta durante o período. Então, não se pode dizer que a FIFA seria responsável pelo tratamento médico, até porque isso passa por uma decisão do clube, juntamente com sua equipe de profissionais especializados, e o atleta, dentro da relação de trabalho entre eles. Entretanto, o clube, se devidamente inscrito no programa mencionado, terá direito a uma indenização que visa cobrir as despesas médicas e os prejuízos causados durante o período em que não poderá contar com o cumprimento integral do contrato de trabalho em razão da lesão", explica Luiza Soares, advogada especializada em direito desportivo.