Entenda o que clubes pedem de mudança na Lei Geral do Esporte

"Em carta aberta, os diferentes clubes solicitam ao Congresso Nacional que as legislações desportivas anteriores, como por exemplo a Lei Pelé, sejam revogadas, para que então exista somente uma legislação esportiva em vigência no País. Isto fará com que o intuito inicial da Lei Geral do Esporte seja alcançado, ou seja, se tornar um código esportivo que une as legislações. Por fim, os times pedem a manutenção dos votos referentes à FAAP, de forma que a entidade perca seus benefícios, devido a suposta falta de transparência e governança da entidade em auxiliar os atletas de futebol", explica o advogado desportivo Matheus Laupman.

"De forma suscinta, os clubes consideram inadequada a via de auxílio aos atletas por meio de repasses à entidade privada, como já exposto na Lei 14.117/21, que revogou o artigo 27 da Lei Pelé. No mesmo raciocínio, os clubes, portanto, pleiteiam a manutenção do veto que retira a obrigação de repasse para a Federação das Associações dos Atletas Profissionais. Se refere à ideia de que a gestão estatal deve respaldar os atletas", acrescenta Ana Mizutori, advogada especializada em direito desportivo.

A carta é assinada por representantes de: Palmeiras, Athletico, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, América-MG, Ceará, Coritiba, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Juventude, Ponte Preta, São Paulo e Sport.

Em Belém, no Pará, um documento nesse mesmo sentido foi assinado pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, e por representantes do Paysandu, Remo, Águia de Marabá e Cametá.

Votação de vetos é adiada

O Congresso Nacional decidiu adiar a votação, prevista para a última terça-feira (28), dos vetos presidenciais da Lei Geral do Esporte, além de outros temas, após acordo do governo com a oposição.