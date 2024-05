Com nova determinação da FIFA, como Conmebol deve punir racismo ?

No caso do time do Papa, além da punição financeira, a entidade determinou que o clube exponha a frase "Chega de racismo" em uma placa no início da próxima partida e nos telões do seu estádio. Além disso, uma campanha nesse mesmo sentido deverá ser promovida nas redes sociais oficiais do San Lorenzo.

Plano global da FIFA de combate ao racismo deve obrigar Conmebol a agir efetivamente

Apesar da Conmebol ter feito mudanças em seu Código Disciplinar, visando tornar mais pesadas as penas para casos de discriminação, os casos de racismo na Libertadores e Sul-Americana não cessaram. Contudo, com a nova determinação da FIFA, esse cenário deve mudar. A entidade que rege o futebol sul-americano será obrigada a agir de forma mais efetiva.

No dia 17 de maio, durante o 74º Congresso da FIFA, realizado neste ano em Bangkok, na Tailândia, a entidade anunciou um plano global de combate ao racismo no esporte envolvendo os 211 países filiados.

A FIFA exigirá que todas as federações nacionais incluam, em seus códigos disciplinares, artigos específicos para enquadrar crimes de racismo com "sanções próprias e severas", incluindo o encerramento da partida com a derrota do time associado ao ato racista.

"Com a nova determinação da FIFA, temos a tendência de observar uma padronização nas decisões. Com isso, casos para os quais a Conmebol antes fechava os olhos deverão ser punidos. Caso esses casos passem impunes, os clubes e atletas ofendidos poderão buscar junto à FIFA punições àqueles que não aplicaram a normativa de forma adequada. É um movimento positivo, em direção ao efetivo combate ao racismo e à discriminação no futebol. Os reflexos positivos devem ser observados nas competições nacionais e internacionais", afirma o advogado desportivo Vinicius Loureiro.