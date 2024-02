Afastamento de Thiago Galhardo para tratar saúde mental é alerta importante

"A gente entendeu de imediato, é um ser humano. Ele fica afastado dos treinamentos, a princípio, até domingo. Não está em Fortaleza, está com a família, fazendo tratamento. E a gente tem que entender o lado humano, o que aconteceu foi muito grave", disse o dirigente em entrevista ao 'ge'.

Segundo Marcelo Paz, Thiago Galhardo "procurou o Vojvoda na sexta-feira, depois do treino, conversaram no gramado mesmo alguns minutos. No sábado, logo após o treino aberto, fomos conversar. Ele expôs as dificuldades que estava tendo. Antes mesmo do episódio de quarta-feira, ele disse que já vinha com alguns sintomas de depressão, de esgotamento mental, mas que o episódio de quarta-feira foi o estopim para que ele pedisse esse período para cuidar da saúde mental dele".

O atacante usou suas redes sociais para revelar que sofre com crises de pânico, está abalado e profundamente angustiado.

"Hoje me encontro de uma maneira interna na qual nunca me vi antes. Não importa aqui especificar o diagnóstico que o médico colocou no meu atestado, mas o fato é que estou angustiado, me sentindo profundamente abalado e com momentos de crises de pânico que não desejo para ninguém! Quem sente ou já sentiu isso vai entender bem do que estou falando", contou Thiago Galhardo.

"Estava com dificuldades de publicar isso, mas não estou reunindo condições emocionais necessárias para cumprir meus compromissos profissionais no momento. Preciso de verdade dar prioridade à minha saúde mental para que esse problema não se agrave", acrescentou.

Após o empate com o Sport, pela Copa do Nordeste, o ônibus do Fortaleza foi alvo de um atentado por parte de torcedores organizados do clube pernambucano. A delegação do Leão do Pici foi surpreendia com bombas e pedras atiradas em direção ao transporte em que os jogadores estavam. Seis atletas ficaram feridos.