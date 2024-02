Parceria de LeBron levanta questão: atleta pode divulgar casa de aposta?

A entidade também proíbe que qualquer jogador, ou profissional do futebol, tenha ligação direta com empresas ou pessoas que realizam apostas.

"Eles não devem ter quaisquer interesses, direta ou indiretamente (por meio ou em conjunto com terceiros), em entidades, empresas, organizações, etc. que promovam, intermediam, organizem ou realizem apostas, jogos de azar, loterias ou eventos ou transações similares relacionadas com jogos e competições de futebol", explica a entidade máxima do futebol mundial.

Essas medidas estão especificadas no artigo 26 do Código de Ética da FIFA. Além do envolvimento direto nas apostas, a entidade proíbe o envolvimento indireto. Ou seja, um jogador, árbitro, ou agente, pagar para que uma outra pessoa faça as apostas.

"Atualmente, o que se tem estabelecido no que se refere a atletas e a possibilidade de participação em propagandas ou outras formas de associação de sua imagem a empresas de casas esportivas, são: previsão em regulamento geral de competição, emanado pela CBF (no caso do Brasil) vedando que o atleta aposte em si mesmo, ou que permita que alguém próximo o faça, ainda que seja em seu oponente ou na partida de futebol, encorajar ou facilitar a realização de aposta. Em âmbito FIFA, a entidade prevê pena de multa e suspensão das atividades esportivas a atletas, árbitros e dirigentes que participe, ainda que indiretamente de aposta esportiva", conta a advogada Ana Mizutori, especialista em direito desportivo.

No Brasil, passou a ser comum ao ligarmos a televisão darmos de cara com uma propaganda de casa de aposta que conta com a participação de personalidades do futebol, como jogadores, ex-jogadores e técnicos.

O lateral Marcelo, hoje no Fluminense, é figurinha carimbada nos comerciais televisivos da Sportingbet. Felipe Melo, também do clube carioca, já participou de diversos peças publicitárias da Badog. Já o técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, estrelou a propaganda da Mr. Jack.