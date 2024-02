5 anos depois, Flamengo ainda não soube lidar com a tragédia

O Flamengo deu nos últimos anos muita alegria ao seu torcedor. Resultado também de uma política efetiva de governança feita lá atrás, que merece aplausos. Mas nada disso apaga um erro gravíssimo que o clube insiste em não corrigir.

Tem coisas na vida que deveriam ser inegociáveis, tanto na PF quanto na PF. Uma delas é o certo pelo certo e a outra a reputação.

A reputação é construída com seriedade, ética, mas também com responsabilidade social.

Neste dia 8 se completa 5 anos do absurdo que ficou conhecido como a "Tragédia do Ninho do Urubu". Depois de um incêndio no alojamento do Centro de Treinamento da base do clube, morreram dez jovens atletas. O presidente do clube, Rodolfo Landim, definiu o caso "como a maior tragédia dos 123 anos de história do rubro-negro".