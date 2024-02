Vôlei tem casos de racismo e atletas se posicionam. Por que não há punição?

O líbero Serginho, campeão pela seleção masculina, também se pronunciou: "Prisão para os racistas", escreveu.

Por que vôlei brasileiro não pune?

Vinicius Loureiro, advogado especializado em direito desportivo, afirma que em muitos casos as denúncias acabam não sendo levadas à Justiça Desportiva. Ele reforça ainda que os processos devem ser respeitados.

"Primeira coisa: o racismo é algo inadmissível e precisa ser combatido. Dito isso, podemos discorrer um pouco sobre os motivos da dificuldade de punição em casos de racismo. Nos dias de hoje, as redes sociais se transformaram em instrumento de pressão e manifestação sempre que há qualquer problema. Para o mundo jurídico, no entanto, seu valor é limitado. Pouco ou nada adianta uma manifestação por ofício à entidade de administração da competição ou postagem nas redes sociais. O CBJD, assim como diversas outras leis, traz especificado o procedimento que deve ser adotado para que a questão seja analisada pelo STJD. Poucas vezes, para não dizer nenhuma, os ofendidos apresentaram aos tribunais uma Notícia de Infração conforme o Código determina, juntados provas do fato ocorrido. Diferentemente da ideia geral, não cabe à FIVB ou qualquer outra entidade de administração a análise desse tipo de infração, que pode ser punida pelo respectivo STJD ou, a depender da ação, por Comissão de Ética. De qualquer forma, para que possa existir uma punição, processos devem ser seguidos e provas analisadas, com base no que determina a lei. Punir infrações e crimes é importante, mas isso não pode ser feito sem que as leis sejam cumpridas e os processos respeitados", explica.

"O que os ofendidos podem e devem fazer em todas as situações e juntar o maior número possível de provas e apresentar as Notícias de Infração nos termos do CBJD, assim como outras medidas que podem ser tomadas nas esferas Civil e Criminal, bem como perante o Comitê de Ética", acrescenta.

O advogado Carlos Ramalho entende que a CBV precisa atuar fortemente denunciando casos dessa natureza aos órgãos competentes para que possa ser apurado as responsabilidades na esfera esportiva.