"É difícil dar uma posição definitiva sobre o caso sem ter acesso integral aos contratos supostamente assinados. Mas, tudo indica que de fato o treinador Carille ainda possuía vínculo válido com o clube japonês e o Santos assumiu uma postura dúbia, o famoso 'pagou para ver'. Nesse contexto, o clube japonês pode acionar a FIFA para cobrar a multa, tendo preservada a estabilidade contratual que a entidade máxima do futebol busca tanto preservar", explica o advogado desportivo Carlos Ramos.

"Conforme as informações circuladas e caso o técnico Carille tiver assinado mesmo este contrato, o clube japonês poderá ir à FIFA apenas a partir do dia 1º de fevereiro e cobrar a multa rescisória prevista. Ao Santos e o Carille, caso este contrato com o clube japonês for válido, ambos podem ser responsabilizados pelo pagamento da multa rescisória", afirma o advogado Matheus Laupman, especialista em direito desportivo.

O advogado Carlos Ramos conta que para assegurar o pagamento da multa rescisória, "a FIFA pode impor as sanções típicas do sistema associativo, especialmente o transferban, que é a proibição do clube registrar novos jogadores durante uma ou mais janelas de transferências, até que a dívida seja integralmente adimplida ou um acordo seja celebrado entre as partes".

O imbróglio envolvendo as duas equipes e o treinador se arrasta desde dezembro de 2023, quando Carille foi apresentado pelo Santos. Na nota oficial deste sábado, o V-Varen Nagasaki classificou a atual situação como "inaceitável".

O comunicado do clube japonês foi uma resposta após o Santos registrar o contrato de Carille no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na última sexta-feira (12).

O Santos entende que o técnico estava liberado para assinar vínculo com outro clube a partir de 1º de janeiro de 2024, ou seja, que não haveria multa rescisória. Já o entendimento dos japoneses é diferente.