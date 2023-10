Foi notícia aqui que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, está sendo oficialmente investigado por suspeita de suborno, corrupção esportiva, administração desleal e falsificação de documentos comerciais no 'Caso Negreira'. O episódio é mais um outdoor de um caminho indispensável para o esporte, o da conformidade.

De maneira resumida: o caso denuncia pagamentos feitos a Jose Negreiros, que foi vice-presidente do Comitê de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol entre 1993 e 2018. Laporta, que iniciou um segundo mandato à frente do Barcelona em 2021, esteve no comando do clube entre 2003 e 2010. Segundo apontam as investigações, o presidente do Barcelona teria dado dinheiro dentro de um esquema de manipulação de resultados.

O caso é mais um exemplo de como o esporte ainda precisa avançar em integridade, apesar de ter dado passos importantes. Inclusive no Brasil.