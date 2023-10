"Uma violação do art. 35, II, da Lei Pelé tem a ver com o objeto principal do contrato especial de trabalho desportivo, por isso pode ensejar justa causa específica deste tipo de contrato. Todavia, no caso em questão, o diretor do clube empregador (Internacional) autorizou a participação do atleta em competição amadora, comprovado nos autos por prova testemunhal, afastando a justa causa. Não cabe mau procedimento ou incontinência de conduta por usar uniforme com patrocínio de prostíbulo, uma vez que o atleta não é famoso, a competição não era transmitida e não foi descrita na rescisão como motivação para justa causa", analisa o advogado.

Entenda o caso

Dalton foi contratado pelo Colorado em julho de 2010 e, durante o contrato, foi emprestado ao Athletico-PR e o Criciúma. Após o término do empréstimo, segundo ele, a diretoria o isolou do restante do grupo e o colocou para treinar "sem bola" em lugar distante do clube, onde ficavam os "Renegados do Beira-Rio", o estádio do Internacional. Para o zagueiro, o clube tinha interesse em demiti-lo, e só não o fez porque teria de pagar uma multa pela rescisão do vínculo.

No final de 2013, Dalton quase foi emprestado novamente, desta vez para o América-RN. No entanto, a transação não aconteceu. Segundo o zagueiro, o Inter submeteu a cessão à quitação de parcelas salariais e de direito de imagem atrasadas, o que não foi aceito por ele. No dia seguinte, o jogador foi comunicado da dispensa por justa causa.

O Colorado justificou que o motivo da dispensa seria a participação de Dalton em um campeonato de várzea na cidade gaúcha de Viamão, em setembro daquele ano, sem autorização. Ainda segundo o clube, o atleta utilizava nesses jogos um uniforme patrocinado por uma casa de eventos eróticos, o que poderia causar dano à imagem do Inter.

"Não se pode admitir que um atleta profissional de futebol venha participar de 'jogos de várzea', colocando sua integridade física em risco, nem utilizar uniforme do time amador com patrocínio de casa noturna erótica, o prostíbulo 'La Barca'", diz um trecho da sustentação feita pelo Internacional.