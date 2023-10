Art. 26 - Como regra geral, os Clubes não poderão disputar e os atletas não poderão atuar em partidas por competições coordenadas pela CBF sem observar o intervalo mínimo de 66 (sessenta e seis) horas entre o horário de término previsto da primeira partida e o horário de início previsto da segunda partida.

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica aos casos de nova disputa de partidas suspensas e de partidas de desempate em competições oficiais.

§ 2º - Em casos excepcionais, a DCO, de forma fundamentada, poderá autorizar a atuação de atletas ou clubes sem a observância do intervalo mínimo aludido no caput deste artigo. Em se tratando de atletas, será obrigatória a apresentação de autorização médica atestando a aptidão do atleta para a disputa da partida.

É justamente nessas exceções previstas no artigo 26 do RGC que o clube carioca se ampara para tentar reverter a decisão da entidade que rege o futebol brasileiro na Justiça Desportiva.

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo, porém, acreditam que o STJD não deve deferir a solicitação do Botafogo.

"Me parece que o STJD não deve acatar o pedido do Botafogo, pois deve zelar pelo respeito aos regulamentos. Embora o suposto ofendido esteja abrindo mão da proteção que a norma lhe conferiria, o RGC da CBF 2023 (art. 26) é claro ao dispor sobre o intervalo mínimo de 66h entre as partidas. Além do mais, o Fortaleza também alterou sua programação de treinos diante da previsão. Tudo indica que o clube está colocando seus atletas em risco para se beneficiar da possibilidade de o Fortaleza escalar reservas diante da final da Copa Sul-Americana no próximo sábado. Por fim, não há uma urgência que justifique aplicar a exceção prevista no regulamento para desrespeitar a regra a partir de autorização médica", avalia o advogado Carlos Ramos, especialista em direito desportivo.