O influenciador Felipe Neto entrou na Justiça para pedir o adiamento da partida entre Botafogo e Athletico-PR, remarcada para este domingo (22), às 15h (de Brasília), com portões fechados, no Nilton Santos. O torcedor do Alvinegro questiona a disputa dos minutos restantes do jogo, suspenso após diversas quedas de energia, aconteça sem a presença dos botafoguenses.

O diretor de competições da CBF, Julio Avellar, disse que os 39 minutos restantes de Botafogo x Athletico-PR serão disputados com portões fechados, ou seja, sem público. A justificativa do dirigente é que a Polícia Militar não garante a segurança com torcida no mesmo dia do clássico entre Flamengo e Vasco, que se enfrentarão às 16h, no Maracanã.

Felipe Neto usou suas redes sociais para pedir apoio de outros torcedores do Botafogo. O influenciador, inclusive, postou sua petição e sugeriu que os alvinegros que estiveram no Nilton Santos na noite de sábado também busquem seus diretos.