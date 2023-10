O Corinthians acionou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para pleitear o direito de usar livremente seu próprio hino. O clube ingressou com uma ação contra as editoras Musical Corisco e Musiclave, que alegam restrições no direito de uso.

Luciano Pinheiro, advogado especializado em propriedade intelectual, diz que essa discussão não é nova na justiça e que há uma jurisprudência em casos dessa natureza.

"Nos anos 2000, um artista criou um desenho de um leão com características bem particulares. Esse desenho, passou a ser utilizado pelo Sport Club do Recife como seu mascote oficial, sendo reproduzido e comercializado de diversas formas, sem qualquer autorização do autor. O desenhista ingressou com uma ação na justiça pedindo indenização por violação de direito autoral. A defesa do clube pernambucano no processo foi no sentido de que a Lei Pelé concede aos clubes de futebol a propriedade sobre os símbolos, qualquer que sejam eles. O processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que decidiu, em 2008, que o clube é de fato proprietário dos seus símbolos, desde que seja respeitado o direito de quem os criou. Isso quer dizer, que o autor do desenho é proprietário da sua criação e qualquer uso depende de sua autorização", conta.