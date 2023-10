A 1ª Vice-Presidência do TJ-PR suspendeu nesta terça-feira (10) o acórdão proferido pela 7ª Câmara do tribunal que autorizava a cobrança das emissoras de rádio pela transmissão das partidas do Athletico na Ligga Arena, antiga Arena da Baixada.

A decisão, proferida pela desembargadora Joeci Machado Camargo, se deu após um recurso da ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) e da AERP (Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná). Para as entidades, a suspensão restabelece a segurança jurídica e a boa relação entre clubes e emissoras de rádio do País.

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo já haviam alertado da possibilidade da decisão ser equivocada e questionada em instâncias superiores.