O Volta Redonda anunciou nesta terça-feira (10) que entrará com um recurso na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pedirá ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) a impugnação da partida contra o Paysandu, realizada no último sábado, no estádio Raulino de Oliveira, pela 6ª rodada da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Voltaço entende que houve um "erro de direito" na partida, ou seja, quando a arbitragem aplica e/ou interpreta equivocadamente a regra do jogo, que fez com que o Paysandu jogasse grande parte do segundo tempo com um jogador a mais em campo.

A polêmica aconteceu no momento em que o meia Robinho seria substituído, ao se desentender com jogadores do Volta Redonda. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, que apitou partidas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, permitiu a sua substituição por Bruno Alves e, logo depois, expulsou o jogador do Paysandu já fora de campo, alegando que o episódio havia ocorrido depois de sua saída.