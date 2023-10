O regime no Irã

A soberania do país e a liberdade religiosa devem ser sempre respeitados, entendidos e protegidos. Agora, eles jamais podem ser usados como forma de agressão e repressão a direitos inegociáveis.

O regime político do Irã é o da República Iaslâmica, onde a autoridade política é exercida por uma combinação de líderes religiosos e instituições governamentais. Portanto, o sistema de governo iraniano é influenciado pela interpretação do Islã xiita, muito ortodoxo, que desempenha um papel fundamental nas políticas, legislação e questões sociais do país.

Em função disso, muitas políticas universais de direitos humanos são desrespeitadas. Essa realidade faz com que o país seja constantemente alvo de críticas por parte de organizações internacionais e defensores dos direitos humanos.

Questões como liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, tratamento de minorias étnicas e direitos das mulheres têm sido áreas de preocupação.

É importante ressaltar que as avaliações das políticas de direitos humanos no Irã podem variar dependendo da perspectiva. O governo iraniano muitas vezes defende suas políticas como parte de sua interpretação do Islã e de suas prioridades nacionais. Enquanto isso, organizações internacionais e defensores dos direitos humanos destacam áreas em que a melhoria é necessária para garantir o respeito pelos direitos individuais e coletivos no país.