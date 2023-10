"A declaração da Ministra é vaga e não deixa claro de que maneira pretendem efetuar essa proibição. No entanto, ainda que seja aprovada uma lei em território francês, é questionável sua eficácia no âmbito esportivo internacional, uma vez que qualquer norma nesse sentido fere a autonomia esportiva. Mais que isso, se representar uma interferência pública sobre o esporte poderá, em última análise, resultar na retirada do Comitê Olímpico da França do movimento olímpico, fazendo com que fiquem de fora dos Jogos realizados em seu território. Por questões políticas, é bastante improvável que uma punição dessas ocorra, mas é algo que pode ser utilizado como instrumento para que tal decisão não se consolide", afirma Vinicius Loureiro, advogado especializado em direito desportivo.

"É possível imaginar que, em caso de exclusão do Comitê Olímpico da França dos Jogos por uma interferência indevida do governo francês, o país decida, de última hora, não receber a competição. Isso poderia provocar uma desorganização sem precedentes. O mais razoável a se pensar é que, havendo atletas francesas que decidam utilizar as vestes específicas (hijabs) em competição, estas não serão punidas esportivamente de forma alguma e que, caso o Estado francês aplique alguma punição futura, após os Jogos seja discutida uma punição ao Comitê Olímpico da França", acrescenta.

O advogado Vinicius Calixto, especialista em direitos humanos, entende que de fato essa medida pode ferir autonomia esportiva, mas, além disso, ela representa uma possível violação de direitos humanos.

"É uma violação dos atletas de proferirem a sua religião. A gente viu muitas vezes o esporte limitando isso e agora que a gente conseguiu dentro do esporte ter essa aceitação, aparece medidas como essa. Tem estados nacionais se mobilizando contra isso, o que é bom. Não acredito que a França vai ficar fora das Olimpíadas. O COI já anunciou inclusive que essa medida não vai ser aplicada para os outros países e delegações. Eu ainda acredito na reversão dessa medida. Sobre o que pode acontecer com o Comitê Olímpico da França, em última análise, ele poderia até mesmo ser suspenso por violar o princípio da carta olímpica", avalia.

Reações contrárias à medida

As reações à declaração da ministra foram imediatas. Marta Hurtado, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), classificou a medida como "prática discriminatória".