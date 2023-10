Bruno Arleu de Araújo, árbitro de campo da partida, disse que ficou sabendo da atitude de Abel Ferreira por meio do árbitro do VAR, Igor Junio Benevenuto. Ele relatou o caso na súmula.

"Após o término do jogo, quando me dirigia ao vestiário, fui informado pelo VAR, sr. Igor Junio Benevenuto, que após verificar as imagens da cabine do árbitro de vídeo, identificou que o treinador do Palmeiras, sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, se dirigindo a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita, gestos com os dedos, e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial: 'isso é roubar! isso é roubar! isso é roubar'", diz o documento.

Ao ser questionado sobre o gesto na entrevista coletiva, Abel Ferreira explicou por que se irritou e pediu para que não tenham câmeras focadas nele durante o jogo. Ele reforçou que a derrota não foi por culpa da arbitragem.

Após a partida, a Abrafut, associação que reúne a elite dos árbitros, soltou uma nota de repudiando o ocorrido: "No jogo de ontem (21/09/2023) entre Grêmio X Palmeiras, mais um episódio lamentável que nós não deixaremos passar impune. O técnico do Palmeiras Abel Ferreira detona arbitragem clara e explicitamente."

O julgamento de Abel Ferreira está marcado para a próxima terça-feira, 10 de outubro, e será realizado pela 2ª Comissão Disciplinar do tribunal.

Nos siga nas redes sociais: @leiemcampo