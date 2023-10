Na última quinta-feira, 28 de setembro, a deputada federal Simone Marquetto (MDB-SP) apresentou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4.743/2023, em que prevê que o torcedor estrangeiro condenado ou respondendo a processo por racismo no campo de futebol e atividades esportivas pode ser expulso ou impedido de entrar no Brasil. A parlamentar afirma que o atacante Vini Jr, do Real Madrid, foi a inspiração da proposta após ser vítima inúmeras vezes de discriminação na Espanha.

Para a advogada Alessandra Ambrogi, especialista em direito desportivo, o assunto é extremamente delicado e controverso, que envolve questões jurídicas, éticas e humanitárias profundas.

"Por um lado, a proteção dos direitos humanos é um valor fundamental, universal e indisponíveis. A violação de direitos humanos acarreta os crimes mais graves contra a humanidade, que merecem ser tratados com a máxima seriedade por todos os atores da sociedade. É dever de todos, e principalmente dos Estados agirem de forma eficiente e eficaz para garantir que os autores sejam responsabilizados perante a lei, independentemente da sua nacionalidade. No entanto, a expulsão ou proibição de entrada de estrangeiros com base em processos por violação de direitos humanos apresenta várias questões éticas e legais", avalia.