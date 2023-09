Houve a quebra de um paradigma, do histórico déficit de participação dos atletas nas discussões sobre o esporte. O esporte passou a viver a experiência dessa ruptura com um passado de silêncio e punições.

Com pressão interna e externa, a força coercitiva dos regulamentos não foi mais capaz de manter o esporte em "território neutro" e ele cedeu. A irritação provocando aprendizados no movimento autônomo do esporte. Atletas reforçando que direitos humanos são um autolimite do próprio movimento esportivo.

Direitos humanos e esporte

Os direitos humanos são uma conquista da humanidade, buscada desde sempre, à base de muitas lutas e perdas. Diante de casos recentes e do eco que a modernidade trouxe a essa causa, nos parece evidente que a proteção de direitos humanos não pode estar restrita à relação entre Estado e indivíduos. Ela é uma responsabilidade de todos, inclusive do movimento privado do esporte.

É incontestável que o esporte se encontra dentro de uma organização global reconhecida por todos, em que a "neutralidade" buscada se apresenta quase como uma utopia diante da inafastável presença política permanente nas relações sociais e do compromisso moral inegociável.

Portanto, a proteção da dignidade da pessoa humana seria o único caminho possível também dentro do ambiente privado do esporte, ou a "única resposta correta" de acordo com o pensamento de Dworkin.