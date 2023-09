Um encontro entre pensadores do esporte, ministros de tribunais superiores e investidores para debater a integridade no esporte. O fórum, idealizado pelo Instituto Sociocultural Ibrachina e que conta com o apoio acadêmico da Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD) e tem apoio do Lei em Campo, será realizado na próxima segunda-feira, 25 de setembro, das 9h às 19h, no espaço Pro Magno, no Jardim das Laranjeiras, em São Paulo.

O evento será realizado dentro da COB Expo, a "feira de todos os esportes". Entendendo o problema da manipulação de resultados e da necessária proteção de direitos humanos em ambiente esportivo, o encontro terá como foco principal a proteção da integridade.

"A importância de discutir a integridade do futebol é essencial para melhorar o ambiente do esporte no cenário nacional e internacional. Vale lembrar que Brasil é o país do futebol e é preciso avançar em pautas como integridade, por isso ouvir as palestras de juristas, acadêmicos e também dos Ministros do TST, grandes especialistas na área desportiva e do trabalho; é fundamental para o avanço de um futebol brasileiro comprometido nas pautas atuais, com diretrizes focados em ética e formação dos jovens", afirma Thomas Law, presidente do Ibrachina.