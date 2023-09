"Isso inclui o dever de proteger a saúde mental dos empregados. O clube, como empregador, tem a responsabilidade de fiscalizar tanto o ambiente como as condições de trabalho em que o atleta exerce o seu labor, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregado. Assim, considerando que a responsabilidade civil pelo ambiente de trabalho é do empregador, há providências essenciais a serem tomadas, mas não se limitando a estas, como o desenvolvimento de estratégias para gestão de pessoas, a criação de políticas para promover a saúde do empregado, além de programas de conscientização e treinamentos periódicos", acrescentou.

Em alguns clubes, o trabalho de acompanhamento psicológico começa desde cedo, ainda nas categorias de base. Esse é o caso do Ibrachina FC, por exemplo. Criado em 2020, a partir de um projeto social do instituto que leva o mesmo nome, o clube coloca profissionais da área para conversar semanalmente com os jovens atletas das categorias sub-15, sub-17 e sub-20.

Segundo a psicóloga Ibrachina FC, Carol Reis, quanto mais cedo começar o acompanhamento psicológico com os atletas melhor.

"Começar o acompanhamento psicológico o mais cedo possível no futebol é fundamental para o desenvolvimento mental, emocional e pessoal dos jogadores, ajudando-os a enfrentar os desafios do esporte de forma saudável e a alcançar seu potencial máximo. No Ibrachina tenho encontros semanais com todas as categorias, construímos juntos estratégias para lidar com os desafios do esporte de forma saudável, trabalhamos estratégias de autogerenciamento emocional, resolução de problemas, desenvolvimento de habilidades psicológicas", diz a profissional.

No começo deste ano, o goleiro Ederson, do Manchester City e Seleção Brasileira, concedeu uma entrevista para a 'ESPN Brasil' em que deixou claro a importância do acompanhamento psicológico na carreira dos jogadores.

"Controles que eu não tinha antes e eu vejo que hoje consigo controlar muito bem. Ainda mais para atletas que vivem momentos de pressão. Quando ele acerta, vai no ápice da alegria. Mas, quando erra um passe, falha num gol, recebe muitas críticas e muitos não sabem lidar. É importante a maioria dos jogadores ter um acompanhamento", disse o jogador.