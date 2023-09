"A dúvida recai sobre o artigo mais adequado para a punição, podendo ser no artigo 258-A, que se refere a provocações à torcida, ou no 258, que se refere a práticas contrárias à disciplina e à ética esportivas. Considerando o histórico de punições do STJD, o mais provável é que o jogador seja suspenso por duas partidas", avalia.

Para o advogado Carlos Henrique Ramos, Breno Lopes até pode ser denunciado por provocar o público, ainda que fosse sua própria torcida, mas considera que apenas uma advertência seria de bom tamanho nesse caso.

"O atleta poderia ser denunciado por ofensa de acordo com o artigo 258-A do CBJD (suspensão de duas a seis partidas) por provocar o público durante a partida. Tal tipo infracional foi previsto com o escopo de prevenir tumultos generalizados de difícil controle que poderiam surgir diante de eventuais provocações à torcida. Porém, analisando as circunstâncias deste evento, creio que a Procuradoria do STJD deveria abster-se de formular denúncia, pelo fato de o atleta, que não tem histórico de ofensas, ter se dirigido à sua própria torcida ainda dentro de campo, sem se aproximar das arquibancadas, apenas em tom de ironia depois de ter sofrido vaias sistemáticas durante a partida. O que deve ser buscado é que os atletas não 'passem do ponto' e adentrem o terreno do risco, sem que os tribunais desportivos exijam que os jogadores sejam robotizados. No máximo, o atleta poderia ser advertido, a meu ver", analisa o especialista em direito desportivo.

Na súmula da partida, o árbitro Savio Pereira Sampaio não citou o gesto feito por Breno Lopes. No entanto, a Procuradoria do STJD poderia utilizar imagens e vídeos veiculados na imprensa para formular uma denúncia contra o jogador caso julgue necessário.

Internamente, o Palmeiras decidiu não punir Breno Lopes pelo ocorrido. De acordo com o 'ge', o clube entendeu que a reação do jogador foi natural diante das críticas recebidas por parte da torcida.

Até o momento, Breno Lopes não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.