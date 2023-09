De acordo com o caput (cabeça) do artigo 95 da Lei Geral do Esporte, aplicável a todas as modalidades esportivas, é considerado agente esportivo a "pessoa natural ou jurídica que exerce a atividade de intermediação na celebração de contratos esportivos e no agenciamento de carreiras de atletas".

A definição oferecida pela legislação desportiva brasileira é ampla, especialmente ao estabelecer que o agente esportivo é responsável pelo "agenciamento de carreiras de atletas", algo inequivocamente abrangente.

Para o advogado Filipe Souza, especialista em direito desportivo, o problema maior está em uma controvérsia existente nos textos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo em questão.

"Os parágrafos 1º e 2º do artigo 95 da Lei Geral do Esporte são contraditórios. Pelo parágrafo 1º, os parentes em primeiro grau, o cônjuge e o advogado podem representar o atleta sem a necessidade de registro ou licenciamento pela organização esportiva, no caso do futebol, a CBF e/ou a FIFA. Já o parágrafo 2º dispõe que o agenciamento deve respeitar as regras e regulamentos das organizações esportivas e, no caso do FIFA Football Agent Regulations, não é possível que uma pessoa natural represente um atleta sem um processo de registro e licenciamento. Essa contradição deve trazer problemas ao exercício da atividade, especialmente para os parentes em primeiro grau, o cônjuge e o advogado", explica o especialista, que tratou sobre a questão em sua coluna semanal no Lei em Campo.

"A nova Lei Geral do Esporte de fato traz um conflito entre as regras da Fifa para o agenciamento. Isto porque, de acordo com a FIFA somente podem realizar os serviços de agenciamento pessoas naturais que tenham adquirido a licença FIFA. Entretanto é importante ressaltar que a Fifa tem um cuidado e atenção maior as transferências internacionais, bem como delega as entidades nacionais a forma com que cuidarão do tema, respeitando a legislação nacional", avalia o advogado Matheus Laupman, especialista em direito desportivo. "Em suma, para as transferências internacionais a licença é obrigatória, em âmbito nacional devemos aguardar como a CBF irá regular a questão"

A partir de 1º de outubro de 2023 o FIFA Football Agent Regulations estará em plena vigência, após um período de transição iniciado em 9 de janeiro de 2023 e com encerramento previsto para 30 de setembro de 2023, quando somente parte dos seus dispositivos devem ser obrigatoriamente respeitados.