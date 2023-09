No próximo dia 25, especialistas vão se reunir no Summit do Esporte para debater integridade e direitos humanos. O fórum foi idealizado pelo Instituto Sociocultural Ibrachina e conta com apoio acadêmico da Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD ) e do Lei em Campo.

O Summit do Esporte será realizado dentro do COB EXPO, a feira de todos os esportes, que acontece entre os dias 25 e 29 de setembro, em São Paulo, no espaço Pro Magno, no Jardim das Laranjeiras.

Terence Zveiter, advogado e presidente da ANDD, destaca que o Summit do Esporte terá painéis ao logo do dia todo, com palestrantes de grande gabarito e abordando um tema bastante atual que é a integridade no esporte.