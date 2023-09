O caso do médico nigeriano que enfrentou a poderosa NFL

Em 2002 o médico Bennet Omalu, legista, se deparou com Mike Webster, um ídolo do futebol americano que acabara de morrer com apenas 50 anos. Omalu costumava repetir que se preocupava não com a forma como as pessoas viviam, mas sim como morriam.

A hipótese de ataque cardíaco, como se suspeitava, nunca foi recebida por Omalu. Até porque o ex-atleta apresentava um quadro de demência surpreendente nos últimos anos de vida. Ele precisava entender aquela morte.

"Iron Mike" era um "center", a mais violenta das posições do esporte. Ele sofreu uma tempestade incansável de golpes ao logo da carreira. Segundo estimativas, foram mais de 25 mil colisões em campo. Na autópsia, Omalu não abriu mão de analisar o cérebro de Mike, mesmo com a oposição de muita gente. No exame, encontrou uma série de pequenas lesões. O mesmo aconteceu com outras autópsias feitas com ex-jogadores de futebol americano.

O médico concluiu que a doença degenerativa, chamada ETC (encefalopatia traumática crônica), havia sido causada pelos golpes que os atletas receberam na cabeça ao longo da carreira. Ele então passou a apresentar os estudos à NFL, que negou que os danos eram fruto da prática do futebol americano.

A indústria do esporte sempre fez de tudo para manter o ídolo ativo. Fitas, injeções, Vicodin, lidocaína, a lista é longa. O espetáculo precisava continuar. E um "médico legista africano", que "mal conhecia o esporte", que "nem nos Estados Unidos havia nascido", ousava questionar os procedimentos desse esporte americano, que movimentava fortunas, empregava milhares e investia em projetos sociais. Os executivos do esporte não podiam admitir que o esporte que era empolgante, bonito, apaixonante e rentável poderia ser também perigoso.