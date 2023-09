"O caso reflete os esforços da FIFA, entidade máxima que governa o futebol, no sentido de empreender medidas de combate à manipulação de resultados, posto que esta ataca frontalmente a lisura, o mérito esportivo e a imprevisibilidade do resultado. No caso em tela, foi acionada a previsão do art. 70 do Código Disciplinar da entidade, a qual exige que, em casos de infrações disciplinares consideradas graves, as punições aplicadas por tribunais desportivos nacionais sejam comunicadas à FIFA para que as sanções disciplinares sejam estendidas a nível mundial, evitando qualquer tentativa de que os atletas punidos tentem escapar das penalidades via negociação com clubes do exterior", afirma o especialista em direito desportivo.

No comunicado, a FIFA listou os 11 jogadores que tiveram suspensões determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com penas que variam de 360 dias de gancho até o banimento do esporte.

As punições são consequência da Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), que descobriu um esquema de manipulação para favorecer apostadores. As pessoas envolvidas, inclusive os atletas, estão sendo alvos de processos criminais na Justiça Comum.

As penas impostas pelo STJD, a princípio, se restringiam ao Brasil. Alguns dos jogadores punidos, como o zagueiro Eduardo Bauermann e o atacante Alef Manga, chegaram a fechar contratos com clubes estrangeiros. Na época em que as transferências foram oficializadas, o Lei em Campo ouviu especialistas sobre a possibilidade das sanções serem ampliadas a nível mundial.

A pedido do STJD, em decisão do auditor Paulo Feuz, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) encaminhou à FIFA solicitação para que decisão tivesse validade internacional. A entidade analisou os casos e decidiu pela extensão das punições a todas as federações filiadas à entidade máxima do futebol.

Confira a lista de jogadores punidos: