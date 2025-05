Ancelotti muda nomes, mas precisa mesmo mudar mentalidade e jeito de jogar

Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a primeira lista de convocados para a seleção brasileira. É uma lista que muitos achavam que seria parecida com as últimas, mas não foi. São novidades algumas voltas, como as de Antony, Andreas, Beraldo, Ederson, da Atalanta, Casemiro, Richarlison, Carlos Augusto, Andrey, que foi bem no Strasbourg. É bastante gente "nova". Além, claro, das novidades absolutas, Hugo Souza e Alexsandro, zagueiro do Lille.

Mas Ancelotti não chegou para mudar nomes. Não tem revolução alguma a ser feita nesse sentido, apenas ajustes aqui e ali. Estamos cansado de saber que o Brasil tem 50 ou 60 jogadores capazes de serem convocados. O que ele precisa mesmo mudar é o jeito de jogar, a mentalidade da seleção brasileira. Achar a química entre os escolhidos.

A seleção precisa deixar de ser refém deste ou aquele jogador, precisam estar todos voltados para o mesmo objetivo. É preciso mais altruísmo, mais pensamento e atitudes coletivas, menos individualistas. "Temos de criar um ambiente familiar", disse Ancelotti. Já vimos isso ser dito ao longo dos anos. "Mas com respeito", acrescentou Carletto. E essa palavrinha, respeito, tem faltado por parte de muitos jogadores. Talvez até involuntariamente, não importa. As atitudes precisam mudar.