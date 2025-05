Na temporada dos títulos raros, o do Napoli na Itália era o mais improvável

A Inter tem um baita técnico, Simone Inzaghi, e um elenco completo. É tão bom time que está na final da Champions League contra o PSG. Mas, eu seu momento, já na reta final, derrotas para o Bologna e para a Roma abriram as portas para a zebra.

O Napoli ganhou o título porque apostou em um técnico visto como problemático, Antonio Conte. Um cara que muitas vezes esgarça as relações com os jogadores, mas que é campeoníssimo. Quando encaixa, encaixa para valer. Arrancou muito bem no campeonato, com oito vitórias em dez jogos, botando pressão para cima da Inter. E manteve a compostura mesmo depois de perder Kvaratskhelia, seu melhor jogador, para o PSG, no meio da temporada. Antes, já havia perdido o nigeriano Osimhen, que entrou em rota de colisão com o clube e, sem ser vendido, foi "encostado" em um empréstimo para o Galatasaray.

Osimhen e Kvaratskhelia tinham sido os nomes do título de 2023, que tirara o clube de uma fila de 33 anos. Sem eles e tantos outros jogadores que haviam feito parte daquela história, o Napoli não conseguiria se reconstruir a tempo. Mas conseguiu! Absolutamente todas as contratações do Napoli para a temporada deram certo com Conte.

McTominay, escocês que era volante no Manchester United, virou um meia e se transformou no melhor jogador da Série A. Lukaku parecia em baixa e foi comprado junto ao Chelsea, após empréstimos para Inter e Roma. Jogou 36 partidas das 38 do campeonato, marcou 14 gols e ajudou demais. David Neres veio do Benfica, não se firmou como titular, mas contribuiu. Gilmour, outro escocês, que veio do Brighton, surpreendeu, Spinazzola chegou da Roma de graça para levantar o Scudetto. Buongiorno, que chegou do Torino, tomou conta da zaga.

Deu tudo certo. Até o ponto de um escocês "virar" um craque e meter um gol de voleio, um verdadeiro golaço, quando o estádio inteiro estava apreensivo pelo resultado que não vinha. Era uma temporada para buscar vaga na Champions League, e acabou em título.