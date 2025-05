Final da Liga Europa reúne os candidatos a serem resgatados por Ancelotti

Ancelotti chegou ao Everton em dezembro de 2019 e ficou por lá durante a segunda metade daquela temporada e a seguinte (20/21), que foi disputada com portões fechados por causa da pandemia. Foi uma temporada fortíssima de Richarlison, titular em quase todas as partidas com o técnico italiano e que acabou com a titularidade na Olimpíada de Tóquio (medalha de ouro) e na infame Copa América - disputada com portões fechados no Brasil, derrota para a Argentina na final.

Richarlison foi convocado pela última vez por Dorival, mas acabou cortado da Copa América 2024 por lesão. Ele jogou com a amarelinha pela última vez com Fernando Diniz e, após uma partida das eliminatórias no Peru, respondeu a uma pergunta feita por este colunista admitindo pela primeira vez os problemas de saúde mental que estava vivendo e a necessária ajuda psicológica. Contusões também atrapalharam a sequência do atacante no clube londrino. Agora, pode "renascer" com os Spurs e com Carletto.

O Manchester United é o 16o colocado na Premier League, e o Tottenham é o 17o - estão na frente só dos rebaixados Leicester, Ipswich e Southampton. Quem for campeão da Europa League, no entanto, estará automaticamente classificado para a próxima Champions.