Em meio a hecatombe do Inter Miami, Messi é poupado e Mascherano vira vilão

O Inter Miami, time mais badalado e caro da MLS, a liga dos Estados Unidos de futebol, vive sua maior crise esportiva desde a chegada de Lionel Messi, quase dois anos atrás. O time cor-de-rosa da Flórida levou uma paulada de 3 a 0 do Orlando City, no que rendeu uma chuva de memes, provocações e pedidos de demissão do técnico, o "parça" de Messi, Javier Mascherano.

É bom lembrar que o Inter Miami está no grupo do Palmeiras no Super Mundial de Clubes da Fifa, juntamente com o Porto e o Al Ahly, do Egito. O jogo entre Palmeiras e Inter está marcado para a cidade de Miami e é válido pela terceira rodada, no dia 23 de junho. Recentemente, Sergio Busquets, outro ex-Barça que veste a camisa do time, disse que o Inter não tinha nível para ganhar o Mundial, mas lutaria para passar da fase de grupos.

Pelo jeito que vai a coisa, fazer algum ponto já parece algo inatingível para o clube. Em um período de um mês, o Inter venceu apenas um de sete jogos, foi eliminado inapelavelmente da Champions da Concacaf (a Libertadores das Américas Central e do Norte) e levou 20 gols neste recorte, uma média de quase três por partida. No momento, ocupa a sexta posição na Conferência Leste da MLS, sete pontos atrás do líder, Philadelphia Union, que é justamente o próximo adversário (sábado).