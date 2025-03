Luís Enrique transforma PSG em time e dá tapa na cara dos reféns do talento

O quanto não ouvimos pessoas dizerem que o trio de estrelas estava "mal acompanhado" em Paris? Bem, talvez os que estavam mal acompanhados eram os outros...

Eu não desprezo o talento. Mas o talento precisa estar a serviço do time, nunca o contrário. Quem tiver a possibilidade, deveria assistir ao documentário "No tenéis ni p... idea", ou, em tradução livre, "Vocês não sabem porra nenhuma". Está disponível no canal de streaming "Max" e é centrado na figura de Luís Enrique em sua primeira temporada no PSG - a passada, 23/24, quando o time de Paris caiu no grupo da morte na primeira fase da Champions League, passou, eliminou o Barcelona depois de perder o jogo de ida em casa e chegou até a semifinal do torneio.

Luís Enrique é o maluco que conseguiu o que parecia impossível: transformar o PSG em um time. Recomendo especialmente a última cena do segundo (de três) capítulo da série, quando ele tem um particular com "Kiki", Kylian Mbappé, e diz para ele: "Li por aí que você gosta de Michael Jordan. Pois Michael Jordan dava o exemplo a seus companheiros (...) Quando você ataca, você é um fenômeno. Mas eu preciso que você seja um p... de um defensor na partida de amanhã" - o jogo do 4 a 1 em Barcelona.

Luís Enrique fala também, no momento em que sabe que Mbappé deixaria o clube, que o time "jogava em função da pedra fundamental do projeto". Atacava e defendia em função da estrela maior do PSG. E, a partir daquele momento, isso não seria mais necessário. "É o time acima de todos". Tem que ter coragem para barrar estrelas. Mais do que isso: peito para falar com esses caras olhando nos olhos, e não de baixo para cima.

É um treinador que acerta e erra, mas nunca foge da responsabilidade e abdica do jogo por medo. Sobram coragem, criatividade e sangue nos olhos de Luís Enrique. É um obstinado. Sim, também arrogante, às vezes mal educado, mas nota-se perfeitamente que é um cara de bom coração, de muito coração, e que não mede esforços criar o espírito que considera necessário para sua equipe vencer - claro que não é só isso, o documentário mostra bem como ele compartilha, ouve e trabalha junto com sua equipe de auxiliares.

O PSG fez dois baita jogos contra o Liverpool, virtual campeão da liga mais difícil do mundo e melhor time da temporada até agora. Passou nos pênaltis, mas eles só foram necessários porque Alisson impediu vitórias acachapantes do PSG. Vitórias que viriam em cima da coragem.