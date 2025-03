O problema de ter Neymar é não ter Neymar

Neymar não se machucou na Marquês do Sapucaí. O desconforto muscular na coxa foi sentido no fim de semana, contra o Red Bull Bragantino. Jogador às vésperas de semifinal do campeonato, precisando de tratamento e descanso, deveria estar pulando o Carnaval? Deixo para vocês responderem. Emendo com outra pergunta: alguém está surpreso?

Quando saiu a notícia de que Neymar não estaria em campo hoje, contra o Corinthians, parece que todo mundo já sabia quem se classificaria para a final do Paulista. O Santos tem time para vencer o Corinthians sem Neymar - o único clássico vencido pelo Santos no ano foi sobre o São Paulo, antes da chegada de Neymar. O problema é que, quando você tem Neymar e deixa de ter, parece que o resto dos caras são uns absolutos inúteis. Cria-se um ambiente de derrota. De não haver chance de superação.

Já vimos esse filme antes, não vimos? Na Copa de 2014. Na Copa de 2022. A mera incerteza sobre as condições físicas de Neymar cria uma sensação de "esse time já perdeu".

Isso não é culpa dele, claro. Creio eu que ele sequer teria esse poder. Mas é o que acontece de fato. O Santos teria time para ganhar do Corinthians, mas entrou em campo derrotado. E derrotado foi.

Quando você tem Neymar, teu pior fantasma é ficar sem ele.